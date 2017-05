Ascolti Serie TV Usa 19-20 maggio: finale modesto per Training Day

Siamo già arrivati agli ultimi giorni di maggio e anche in questo lunedì mattina le agenzie di rating hanno da poco pubblicato i dati degli ascolti registrati, durante le serate di venerdì e sabato, dai network americani grazie alla messa in onda delle loro serie televisive. Ancora una volta è laad arrivare in cima, con dietro

Venerdì sera due sole reti hanno trasmesso serie televisive, ovvero il network CBS che ha mandato in onda una replica di Blue Bloods arrivando ad un rating di 0.5 per un pubblico di 4.76 milioni e The CW, che con The Originals ha totalizzato 0.3 punti di rating, corrispondenti a 1.21 milioni di telespettatori e Reign, che con un rating di 0.3 è arrivata a 1.07 milioni di spettatori.

Nel corso della serata di sabato è ancora la CBS ad occupare a prima posizione con la trasmissione di una replica di NCIS: New Orleans, che riesce a ritagliarsi 0.3 punti di rating per 3.20 milioni di persone e il finale della stagione d'esordio di Training Day, che si è guadagnata un totale di rating di 0.3 per 2.54 milioni di telespettatori.

Dal momento che sabato sera i network NBC, The CW e FOX non hanno trasmesso serie televisive, al secondo ed ultimo posto abbiamo, invece, la rete ABC con una replica di American Housewife, che è riuscita ad arrivare a 0.3 punti di rating per 1.50 milioni di spettatori e una replica di Downward Dog, che ha radunato davanti ai piccoli schermi a stelle e strisce un totale di 1.39 milioni di persone, arrivando ad un rating finale di 0.3 punti.