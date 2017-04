Ascolti Serie TV Usa 19 aprile: Designated Survivor domina la serata

L'ultimo giorno della settimana prima del weekend è arrivato e, come sempre, le agenzie di rating hanno da poco pubblicato i risultati degli ascolti relativi alla messa in onda americana delle serie televisive nella serata di mercoledì. La sera del 19 aprile è stata positiva soprattutto per la, ma non molto per

Al primo posto della classifica, infatti, troviamo la ABC con la messa in onda di Designated Survivor, che ha totalizzato un rating di 1.0 punti, corrispondenti a 5.06 milioni di telespettatori, una replica di The Goldbergs, arrivata a 1.0 di rating con 4.07 milioni di spettatori, una replica di Modern Family, che è riuscita ad arrivare ad un rating di 0.9 per 3.91 milioni di pubblico, una replica di Black-ish, che si è guadagnata 0.8 punti di rating con 3.47 milioni di persone e una replica di Speechless, vista da 3.52 milioni di telespettatori, arrivando a 0.9 di rating. Uno scalino più in basso ritroviamo la CBS con Criminal Minds: Beyond Borders, arrivata a 0.8 di rating e 4.74 milioni di spettatori. Più giù al terzo posto abbiamo la NBC con la trasmissione di una replica di Law & Order: SVU, che è riuscita a ritagliarsi 0.9 di rating con 4.70 milioni di pubblico e una replica di Chicago PD, vista da 4.27 milioni di persone con un rating di 0.8 punti. A piazzarsi in terza posizione è la FOX con Shots Fired, che ha totalizzato 0.8 di rating per 3.19 milioni di telespettatori e con una replica di Empire, che ha raggiunto un rating di 0.8 per 3.04 milioni di spettatori. Infine, all'ultimo posto arriva una replica di Arrow sulla The CW, che raggiunge 0.1 di rating per 0.55 milioni di pubblico.