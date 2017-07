Ascolti Serie TV Usa 19 luglio: 'Arrow' e 'Legends of Tomorrow' in fondo

Come tutti i venerdì mattina, anche in questa giornata prima del weekend, le agenzie di rating hanno rilasciato in rete i risultati degli ascolti ottenuti dai network statunitensi grazie alla messa in onda delle serie TV nel corso della giornata di mercoledì, in cui latrionfa ancora eè di nuovo in basso.

In cima alla classifica troviamo, infatti, una replica di Criminal Minds, che ha totalizzato 0.6 punti di rating, corrispondenti a 4.14 milioni di telespettatori e Salvation, che è riuscita ad arrivare a 0.7 punti di rating per 4.28 milioni di spettatori. Al secondo posto troviamo la NBC con The Carmichael Show, che si è ritagliato 0.7 punti di rating con un pubblico di 3.23 milioni di persone e una replica di This Is Us, che ha radunato davanti ai piccoli schermi televisivi statunitensi 2.00 milioni di persone con un rating di 0.4 punti. Subito dopo abbiamo la ABC con la messa in onda di un passato episodio di The Goldbergs, arrivato a 0.7 punti di rating per 2.95 milioni di telespettatori, una replica di Modern Family, che ha registrato un rating di 0.6 punti con 2.53 milioni di spettatori, un passato episodio di American Housewife, visto da 2.25 milioni di persone con 0.6 di rating e una replica di Speechless, che arriva a 0.5 punti d rating per 2.14 milioni di spettatori. Infine, abbiamo The CW con due repliche: quella di Arrow, arrivata a 0.2 di rating per 0.81 milioni di persone e Legends of Tomorrow, che ha ottenuto anch'essa un rating di 0.2, ma con 0.75 milioni di telespettatori.