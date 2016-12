Ascolti Serie TV Usa 19 novembre: Scorpion in testa

La metà della settimana è arrivata e con essa anche i dati degli ascolti registrati dalle agenzie di rating per la messa in onda delle serie televisive sui vari network statunitensi. Ad occupare il primo posto nella serata di lunedì 19 dicembre è ancora una volta la, mentre atocca l'ultima posizione.

In testa davanti a tutte le altre serie abbiamo, infatti, Scorpion della CBS, che ha totalizzato 1.2 punti di rating, corrispondenti a 7.53 milioni di telespettatori, salendo rispetto alla scorsa settimana. Successivamente è seguita Man with a Plan, che è riuscita a toccare un rating di 1.1 punti per 6.17 milioni di spettatori e 2 Broke Girls, che si è ritagliata 1.2 di rating, arrivando ad un pubblico di 5.02 milioni. Alla seconda posizione si piazza la FOX, che ha mandato in onda una replica di Lucifer, arrivata ad un rating di 0.4 punti per 1.60 milioni di telespettatori e una replica di Gotham, che è stata vista da 1.51 milioni di persone arrivato ad un rating di 0.4 punti. Infine, al terzo ed ultimo posto, abbiamo The CW con la trasmissione di Supergirl, arrivata a 0.4 di rating per 1.30 milioni di spettatori.