Ascolti Serie TV Usa 2 agosto: 'Arrow' ancora in fondo

Siamo arrivati all'ultimo giorno della settimana prima del weekend iniziale del mese di agosto e, come tutte le mattine del venerdì, i dati degli ascolti televisivi americani vengono pubblicati online dalle agenzie di rating. Mercoledì sera ha primeggiato ancora la, mentre l'ultima posizione è stata occupata nuovamente da

In cima alla classifica troviamo, infatti, la CBS con la messa in onda di una replica di Salvation, che ha totalizzato un rating di 0.5 punti, corrispondenti a 3.61 milioni di telespettatori. Subito dopo, al secondo posto, abbiamo la ABC con una vecchia puntata di Modern Family, che si è ritagliata 0.8 punti di rating per 3.06 milioni di spettatori, un passato episodio di The Goldbergs, arrivato ad un rating di 0.6 per 3.06 milioni di pubblico, una puntata della passata stagione di American Housewife, vista da 2.52 milioni di persone per un rating di 0.6 punti e una replica di Speechless, che ha toccato 0.5 punti di rating con 2.37 milioni di telespettatori. Uno scalino più in basso troviamo la NBC con la trasmissione di The Carmichael Show, che si è guadagnato un rating di 0.7 punti con 2.98 milioni di spettatori e una replica di Law & Order: SVU, che con 0.6 punti di rating ha raggiunto un pubblico di 2.65 milioni. Infine, al quarto ed ultimo posto, abbiamo The CW con la messa in onda di due repliche: una di Arrow, che con un rating di 0.1 punti è arrivata a 0.64 milioni di telespettatori e una di Supernatural, che si è ritagliata 0.2 punti di rating con 0.60 milioni di persone