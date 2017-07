Ascolti Serie TV Usa 20-21 luglio: 'The Big Bang Theory' ancora in testa

Un'altra settimana è cominciata e, mentre ci avviamo verso la fine del mese di luglio, anche questa mattina arrivano i risultati degli ascolti che sono riuscite a raggiungere le serie TV nel corso delle serate della passata settimana. Laancora una volta arriva in cima, mentreoccupa ancora l'ultima posizione.

Nel corso della serata di giovedì, infatti, la prima posizione è stata occupata da una puntata della passata stagione di The Big Bang Theory della CBS con un rating di 1.1 punti e 6.49 milioni di telespettatori, un passato episodio di Life in Pieces, che ha toccato 0.9 punti di rating per 4.46 milioni di spettatori e una nuova puntata di Zoo, vista da 2.80 milioni di pubblico con un rating di 0.5 punti. Al secondo posto abbiamo la NBC con la trasmissione della nuova stagione di The Night Shift, che si è ritagliata 0.7 punti di rating per 4.23 milioni di pubblico, mentre il terzo ed ultimo posto va a The CW con la messa in onda di Hooten & the Lady, che si è guadagnata un rating di 0.2 punti e 0.88 milioni di persone.

La serata di venerdì è stata piuttosto scarna per quanto riguarda la messa in onda di serie televisive, in quanto solamente la CBS ne ha mandata in onda una - dal momento che gli altri network hanno programmato la trasmissione di talk show, game show e reality show. L'unica serie mandata in onda è stata una puntata della passata stagione di Blue Bloods, che ha raggiunto un rating di 0.5 punti, corrispondenti ad un totale di 4.68 milioni di telespettatori.