Ascolti Serie TV Usa 20 gennaio: The Vampire Diaries e Sleepy Hollow in discesa

Eccoci qui tornati all'inizio dell'ultima settimana di gennaio con i risultati degli audience registrati dai network televisivi statunitensi grazie alle loro serie televisive. Nel corso della serata di venerdì 20 gennaio a primeggiare su tutte la altre reti è stata la, mentre troviamo ancora una voltain fondo.

Al primo posto in fatto di ascolti troviamo Blue Bloods della CBS con un rating di 1.2 punti per 9.75 milioni di telespettatori, poi Hawaii Five-0, che ha totalizzato 1.0 di rating per 8.36 milioni di spettatori. In seconda posizione abbiamo la ABC, che ha mandato in onda Last Man Standing, arrivata ad un rating di 1.3 punti per 6.92 milioni di pubblico e Dr. Ken, vista da 4.67 milioni di persone con un rating di 1.0 punti. Al terzo posto abbiamo poi la NBC con la mesa in onda di Grimm, che ha raggiunto 0.8 di rating per 4.23 milioni di telespettatori e Emerald City, che con 0.7 punti di rating è arrivata ad un totale di 2.79 milioni di spettatori. Una posizione più in giù, c'è poi la FOX con Rosewood, che si è ritagliata 0.6 di rating per 2.9 milioni di persone e Sleepy Hollow, che ha totalizzato un pubblico di 0.5 punti per 1.92 milioni di persone. Infine, alla quinta ed ultima posizione troviamo The CW con la messa in onda di The Vampire Diaries, arrivata a 0.3 punti di rating per 0.89 milioni di persone e Crazy Ex-Girlfriend, che è riuscita a raggiungere 0.2 punti di rating per un totale di 0.56 milioni di telespettatori.