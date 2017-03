Ascolti Serie TV Usa 20 marzo: Supergirl in fondo alla classifica

La settimana è arrivata, con la giornata di oggi, al suo giro di boa, e anche in questa mattinata torniamo a fornirvi i dati degli audience delle serie televisive per la serata di lunedì 20 marzo. Stando ai dati rilasciati da poco dalle agenzie di rating, ad occupare il primo posto tra le reti è stata la, mentre in coda ritroviamo

In cima sopra tutte le altre serie abbiamo, infatti, Scorpion della CBS, che ha totalizzato un rating di 1.1 punti per 6.46 milioni di telespettatori. Successivamente la rete ha mandato in onda Kevin Can Wait, che è riuscita a ritagliarsi 1.1 di rating per 5.93 milioni di spettatori, Man with a Plan, arrivata ad un rating di 1.0 punti per un pubblico di 5.32 milioni, la nuova serie alla sua prima stagione Superior Donuts, vista da un totale di 5.22 milioni di persone per un rating di 1.0 e 2 Broke Girls, che ha raggiunto 1.0 punti di rating con 4.66 milioni di telespettatori. Il secondo posto è stato occupato dalla NBC con la trasmissione di Taken, che è riuscita ad arrivare a 0.9 di rating per 4.72 milioni di spettatori e, uno scalino più in basso, troviamo la ABC con Quantico, che ha raccolto un pubblico di 3.31 milioni per un rating di 0.7 punti. In quarta posizione, poi, ritroviamo la FOX con 24: Legacy, che ha toccato 0.8 di rating e 3.30 milioni di persone, seguita dal nuovo spettacolo APB, che ha sfiorato 0.7 di rating con 2.88 milioni di telespettatori. Infine, al quinto ed ultimo posto arriva The CW con Supergirl, che ha raccolto un totale di 2.07 milioni di spettatori per 0.6 di rating, seguita da Jane the Virgin, che di porta a casa un rating di 0.3 punti per 0.84 milioni di persone.