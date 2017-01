Ascolti Serie TV Usa 21-22 gennaio: Son of Zorn sale in cima

Come tutti i martedì mattina torniamo ad informarvi sui dati degli audience raggiunti dai network a stelle e strisce grazie alla trasmissione delle loro serie televisive nel corso delle due serate del weekend, in cui a primeggiare su tutte le altre reti sono state lae la, che hanno dominato il fine settimana.

Nel corso della serata di sabato, infatti, in prima posizione troviamo la CBS con la messa in onda della serie esordiente Ransom, che ha totalizzato 0.4 punti di rating con 3.62 milioni di telespettatori. Uno scalino più in basso, invece, si è piazzata la FOX con una replica di Lethal Weapon, che ha raggiunto un rating di 0.4 punti con 1.85 milioni di spettatori e una replica di Star, vista da un pubblico di 1.2 milioni, arrivando a 0.3 punti di rating.

Domenica sera solo la FOX ha mandato in onda serie televisive, mentre gli altri network hanno lasciato più spazio a reality, talent, game e talk show. La rete ha trasmesso una replica di Son of Zorn, arrivando a 1.5 punti di rating per 3.95 milioni di telespettatori. Successivamente è andata in onda una replica di The Simpsons, che si è ritagliata 1.0 punti di rating per 2.63 milioni di spettatori, una replica di Bob's Burgers, che ha toccato 0.9 di rating per 2.41 milioni di pubblico, una replica de I Griffin, che ha registrato un rating di 1.0 punti per 2.11 milioni di persone e una nuova puntata di Son of Zorn, che è riuscita ad arrivare a 0.9 di rating per 1.99 milioni di telespettatori.