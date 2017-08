Ascolti Serie TV Usa 21 agosto:'Supergirl' ancora in fondo

La metà della settimana è da poco arrivata e anche oggi, come tutti i mercoledì mattina, le agenzie di rating pubblicano i risultati degli audience raggiunti dai network americani grazie alla messa in onda delle loro serie TV. Anche lunedì 21 agosto lasi è piazzata in prima posizione, mentresi ritrova ancora in fondo alla classifica.

Ad occupare il primo posto davanti a tutte le altre serie, infatti, è stata una puntata della passata stagione di Kevin Can Wait della CBS, che ha totalizzato un rating di 0.7 punti per 4.26 milioni di telespettatori, dopodiché la rete ha mandato in onda un passato episodio di Superior Donuts, che è riuscito ad arrivare a 0.6 punti di rating per 3.66 milioni di spettatori e una replica di Mom, che si è ritagliata un rating di 0.5 punti, riuscendo a radunare davanti ai piccoli schermi statunitensi 3.36 milioni di persone. Il secondo posto della classifica, poi, vede la NBC con la trasmissione di una nuova puntata di Midnight, Texas, che è riuscita ad arrivare a 0.6 punti di rating per un pubblico complessivo di 2.85 milioni di telespettatori. Uno scalino più in basso, ovvero alla terza posizione, abbiamo la ABC con la messa in onda di una replica della stagione da poco passata di Black-ish, che si è guadagnata un rating di 0.5 punti per 1.82 milioni di spettatori, mentre al quarto ed ultimo posto si piazza nuovamente The CW con un passato episodio di Supergirl, arrivato a 0.2 punti di rating con 1.08 milioni di persone.