Ascolti Serie TV Usa 21 aprile: Blue Bloods in cima, The Originals in fondo

Anche questa settimana nel nostro paese moltissimi potranno godersi un altro ponte di vacanze, magari dedicandosi alla visione delle loro serie televisive preferite e, intanto, le agenzie di rating diffondono, come tutti i lunedì, i dati degli ascolti del lunedì passato, in cui lasi è piazzata in prima posizione e laall'ultima.

In cima alla classifica nella serata di venerdì 21 aprile, infatti, abbiamo ancora una voltala CBS con la messa in onda di una replica di Blue Bloods, che ha totalizzato 0.6 di rating, corrispondenti a 6.49 milioni di telespettatori, seguita da una replica di Hawaii Five-0, che è riuscita ad arrivare ad un rating di 0.6 punti per 5.87 milioni di spettatori e una replica di MacGyver, che arriva a 0.7 di rating con un pubblico di 5.18 milioni. Al secondo posto della graduatoria arriva la FOX con la trasmissione di Rosewood, che è riuscita a ritagliasi un rating di 0.6 punti con 2.78 milioni di telespettatori e una replica di Lethal Weapon, vista da un totale di 2.01 milioni di telespettatori con 0.5 di rating.

Nel corso della serata di venerdì i network ABC e NBC non hanno mandato in onda serie televisive ma solamente talk show, reality show e game show, quindi l'ultima arrivata per gli ascolti riguardanti le serie è la rete The CW con una replica di The Originals, che si è guadagnata 0.3 di rating con un totale di 1.05 milioni di spettatori e una replica di Reign, che riesce ad arrivare a 0.2 di rating con un pubblico di 0.91 milioni di persone.