Ascolti Serie TV Usa 21 febbraio: Agents of SHIELD ancora in calo

Prima fra tutte abbiamo, infatti, NCIS della CBS con un rating di 1.6 punti e 14.69 milioni di telespettatori, seguita da Bull, arrivata a 1.3 di rating e 10.56 milioni di telespettatori e NCIS: New Orleans, che ha totalizzato 1.1 di rating per 9.42 milioni di pubblico. Al secondo posto troviamo la NBC con la messa in onda di This Is Us, vista da 9.37 milioni di persone per 2.5 punti di rating e Chicago Fire, arrivata ad un rating di 1.6 per 7.07 milioni di telespettatori. A metà classifica si posiziona la ABC con The Middle, che è riuscita a ritagliarsi 1.5 di rating per 6.26 milioni di persone, American Housewife, che ha sfiorato un rating di 1.4 per 5.18 milioni di spettatori, Fresh Off the Boat, che ha toccato 1.1 punti di rating per un pubblico di 3.80 milioni, The Real O'Neals, che ha raggiunto un rating di 0.9 per 2.91 milioni di telespettatori e Agents of SHIELD, vista da 2.06 milioni di persone con un rating di 0.6. Subito dopo abbiamo la FOX con Bones, che ha totalizzato 0.7 di rating per 2.89 milioni di spettatori, The Mick, che si è guadagnata un pubblico di 2.39 milioni con 0.9 punti di rating e New Girl, che ha toccato 1.0 di rating e 2.29 milioni di telespettatori. Infine The CW è all'ultimo posto con The Flash, arrivata a 1.0 di rating per 2.75 milioni di persone e Legends of Tomorrow, vista da 1.67 milioni id spettatori con 0.6 di rating.