Ascolti Serie TV Usa 21 marzo: NCIS e Bull nelle prime posizioni

La settimana si sta lentamente avvicinando alla sua conclusione, ma le serie televisive statunitensi continuano le loro attuali stagioni e le agenzie di rating anche questa mattina ci forniscono i dati degli audience. La serata si martedì 21 marzo ha visto ancora una volta il networkin cima, mentre ad occupare l'ultimo posto troviamo

A primeggiare su tutte le altre serie, infatti, troviamo una replica di NCIS, che ha totalizzato 0.9 punti di rating per 9.36 milioni di telespettatori, seguita da una replica di Bull, anch'essa della CBS, che ha raggiunto un rating di 0.8 per 7.02 milioni di spettatori e una replica di NCIS: New Orleans, arrivata a 0.7 di rating per un pubblico di 6.09 milioni. Il secondo posto è stato occupato dalla NBC con la messa in onda di Chicago Fire, vista da 7.21 milioni di telespettatori per un rating di 1.5 punti e la nuova sitcom della rete intitolata Trial & Error, che ha toccato 1.2 punti di rating arrivando a 5.29 milioni di telespettatori. A metà della classifica si posiziona la ABC con una replica di The Middle, che è riuscita a raggiungere 0.9 di rating per 4.31 milioni di spettatori, una replica di American Housewife, arrivata ad un rating di 0.8 per 3.16 milioni di spettatori, una replica di Fresh Off the Boat, vista da 2.86 milioni di persone per 0.8 di rating e una replica di Black-ish, che ha sfiorato un rating di 0.7 per 2.63 milioni di pubblico. In penultima posizione troviamo la FOX con Bones, arrivata a 0.8 di rating con 3.55 milioni di telespettatori, seguita da The Mick, vista da 2.25 milioni di persone per 0.8 di rating e New Girl, che con un rating di 0.8 punti ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.98 milioni di telespettatori. Infine troviamo The CW con la messa in onda di The Flash, arrivata a 1.0 di rating per 2.71 milioni di spettatori e Legends of Tomorrow, arrivata a 0.6 di rating con un pubblico di 1.72 milioni.