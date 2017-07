Ascolti Serie TV Usa 22-23 luglio, 'NCIS: Los Angeles' in prima posizione

Anche in questa mattinata, come tutti i martedì, arrivano puntuali i dati degli audience televisivi raggiunti nel corso delle due serate del weekend dalle serie TV a stelle e strisce. In particolare è ancora laad essersi distinta arrivando al primo posto, mentresi ritrova ad occupare l'ultima posizione.

Nel corso della serata di sabato, ad aggiudicarsi il primo posto, infatti, è stata una puntata di Doubt della CBS, che ha totalizzato 0.2 punti di rating con 1.94 milioni di telespettatori, mentre in seconda posizione troviamo la ABC con la messa in onda di un episodio di Still Star-Crossed, che si è guadagnato un rating di 0.2 punti per 0.94 milioni di spettatori.

La sera di domenica ha visto alla prima posizione della classifica ancora la CBS con la trasmissione di una passata puntata della vecchia stagione di NCIS: Los Angeles, che è riuscita a radunare davanti ai piccoli schermi a stelle e strisce un pubblico di 3.26 milioni di persone per un rating di 0.4 punti. Dal momento che le altre reti non hanno trasmesso serie TV, al secondo ed ultimo posto troviamo la FOX con la messa in onda di un passato episodio de I Griffin, che è riuscito ad arrivare a 0.6 punti di rating con un totale di 1.36 milioni di telespettatori, una puntata della stagione appena passata de I Simpsons, che si è ritagliata un rating di 0.5 punti per 1.24 milioni di pubblico e, infine, una replica di Bob's Burgers, che ha toccato 0.4 punti di rating per 0.92 milioni di telespettatori.