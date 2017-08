Ascolti Serie TV Usa 22 agosto: 'NCIS' di nuovo in cima

La fine della settimana si avvicina sempre di più e i risultati degli audience raggiunti dalle serie televisive a stelle e strisce sono da poco stati pubblicati dalle agenzie di rating, secondo sui, nel corso della serata del martedì da poco passato, è stata ancora laa piazzarsi in vetta, mentreè di nuovo all'ultimo posto.

E' infatti la CBC a raggiungere la prima posizione grazie alla messa in onda di un passato episodio di NCIS, arrivato a 0.5 punti di rating per 5.60 milioni di telespettatori, una puntata della stagione da poco conclusa di NCIS: New Orleans, che ha totalizzato 0.6 punti di rating per 5.07 milioni di spettatori e una replica di Bull, che si è ritagliata un rating di 0.6 punti per 4.60 milioni di pubblico. Al secondo posto, poi, troviamo la FOX con una vecchia puntata di Lethal Weapon, che ha radunato davanti ai piccoli schermi a stelle e strisce 1.81 milioni di persone per 0.4 punti di rating, una replica di The Mick, vista da 1.12 milioni di telespettatori per 0.3 punti di rating e un episodio della passata stagione di Brooklyn Nine-Nine, che con un rating di 0.3 punti è arrivato a 0.96 milioni di spettatori. Subito dopo, troviamo la ABC con la trasmissione di Somewhere Between, arrivato a 0.4 punti di rating per 1.61 milioni di pubblico, mentre all'ultimo posto abbiamo The CW con una replica di The Flash, che si è guadagnata un rating di 0.2 punti per 0.74 milioni di persone, e una vecchia puntata di Legends of Tomorrow, che con 0.1 punti di rating ha raggiunto 0.60 milioni di telespettatori.