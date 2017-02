Ascolti Serie TV Usa 22 febbraio: Supergirl agli ultimi posti

La serata di lunedì 19 febbraio non ha visto valori di rating e di pubblico particolarmente alti e, a guidare la classifica stilata dalle agenzie di rating, abbiamo anche questa volta il network statunitenseche difende il suo primo posto dalle altre reti. In ultima posizione, invece, troviamo di nuovo

A primeggiare su tutte le altre serie, infatti, è stata Kevin Can Wait, che ha totalizzato 1.4 punti di rating per 7.29 milioni di telespettatori. Successivamente, la CBS ha mandato in onda Scorpion, arrivando ad un rating di 1., corrispondente a 7.14 milioni di spettatori, Man with a Plan, che si è guadagnata un pubblico di 6.69 milioni con 1.3 punti di rating, Superior Donuts, che ha sfiorato un rating di 1.2 con 6.68 milioni di persone e 2 Broke Girls, che ha toccato 1.2 punti di rating con 5.78 milioni di telespettatori. In seconda posizione abbiamo la FOX con 24: Legacy, arrivata a 1.0 di rating e 4.40 milioni di spettatori e APB, che è riuscita a ritagliarsi 0.8 di rating con 3.79 milioni di pubblico. Uno scalino più in basso è arrivata la NBC con il finale di stagione di Timeless, che si è guadagnato 0.9 di rating per 3.34 milioni di persone, seguita da Quantico della ABC, che ha registrato un rating di 0.7 punti con 2.57 milioni di telespettatori. Infine, all'ultimo posto della classifica troviamo The CW con Supergirl, che è riuscita a ritagliarsi 0.7 di rating per 2.24 milioni di spettatori e Jane the Virgin, che ha totalizzato 0.4 di rating per 1.10 milioni di pubblico.