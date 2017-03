Ascolti Serie TV Usa 22 marzo: Arrow in fondo, Empire nelle prime posizioni

Il fine settimana è alle porte e come tutti i venerdì mattina arrivano puntuali, freschi freschi dalle agenzie di rating, i risultati degli ascolti registrati grazie alla messa in onda delle serie televisive nel corso della serata di mercoledì sulle reti americane. Il 22 marzo ha visto in cima alla classifica ladi nuovo in fondo.

Al primo posto, infatti, troviamo la CBS con Criminal Minds, che ha totalizzato un rating di 1.3 punti per 7.46 milioni di telespettatori e Criminal Minds: Beyond Borders, che si è ritagliata 0.8 di rating per 4.78 milioni di spettatori. In seconda posizione abbiamo la FOX con Empire, arrivata a 2.8 di rating con un pubblico di 7.95 milioni e la premiere di Shots Fired, arrivata a 1.1 punti di rating con un totale di 4.70 milioni di persone. La metà della classifica vede la rete NBC con la messa in onda di Chicago PD, vista da 6.39 milioni di telespettatori per un rating di 1.2, seguita da Law & Order: SVU, arrivata allo stesso rating grazie a 5.19 milioni si spettatori e Blindspot, che ha toccato 0.9 di rating per 4.26 milioni di pubblico. Uno scalino più in basso troviamo la ABC con Designated Survivor, che ha sfiorato 1.1 di rating per 5.21 milioni di persone, una replica di The Goldbergs, che raggiunge un rating di 1.0 per 4.26 milioni di telespettatori, una replica di Modern Family, vista da 3.94 milioni di spettatori per 1.1 di rating, una replica di Speechless, che ha sfiorato 1.0 di rating per 3.63 milioni di pubblico e una replica di Black-ish, arrivata a 0.8 di rating per 3.07 milioni di persone. Infine, all'ultima posizione troviamo The CW con Arrow, che ha raggiunto 0.5 di rating per 1.38 milioni di spettatori e The 100, vista da 0.90 milioni di spettatori per un rating di 0.3.