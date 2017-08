Ascolti Serie TV Usa 23-24 agosto: 'Zoo' scende ancora

L'ultima settimana di agosto è iniziata e si avvicina sempre di più la prossima stagione di programmazione televisiva ma, intanto, in attesa dei nuovi capitoli delle serie autunnali, come sempre le agenzie di rating hanno da poco pubblicato i dati degli ascolti raggiunti dai network statunitensi, che voi potete trovare subito dopo il salto.

Nel corso della serata di giovedì, la rete che è riuscita a piazzarsi in prima posizione è stata la CBS con la messa in onda di una puntata della passata stagione di The Big Bang Theory, che ha totalizzato 1.1 punti di rating, corrispondenti a 6.14 milioni di telespettatori, un vecchio episodio di Kevin Can Wait, arrivato ad un rating di 0.9 punti per 4.77 milioni di spettatori e una puntata del nuovo capitolo di Zoo, che ha radunato davanti ai piccoli schermi 2.42 milioni di pubblico per 0.4 punti di rating. In seconda posizione troviamo, invece, la NBC con la trasmissione di The Night Shift, arrivata ad un rating di 0.7 per 3.72 milioni di persone e una replica di Great News, che si è guadagnata 0.6 punti di rating con 2.46 milioni di telespettatori.

Come sappiamo, i venerdì sera estivi sui piccoli schermi televisivi statunitensi non offrono mai una grande scelta in fatto di serie televisive, ma solitamente viene trasmessa almeno qualche vecchia puntata. Nel venerdì sera da poco passato, invece, nessuno dei network a stelle e strisce ha mandato in onda serie televisive, ma solamente programmi e match sportivi, talent show, spettacoli di magia e talk show di vario genere.