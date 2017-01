Ascolti Serie TV Usa 23 gennaio: ritorno modesto per Supergirl

Questa settimana è quella in cui sono già programmate alcune premiere di seconda metà di stagione di parte delle serie televisive negli Stati Uniti. Nel corso della serata di lunedì 23 gennaio, per esempio, è tornatache, però, è passata un po' in sordina, mentre tutti gli show dellahanno superato gli ascolti delle altre reti.

Al primo posto per quanto riguarda gli ascolti registrati dai network a stelle e strisce abbiamo, infatti, la CBS con la messa in onda di Kevin Can Wait, arrivata a 1.7 punti di rating per 8.62 milioni di telespettatori, Scorpion, che ha totalizzato un rating di 1.3 con 7.77 milioni di spettatori, Man with a Plan, che ha toccato 1.6 punti di rating con 7.69 milioni di pubblico, una replica di The Big Bang Theory, che ha sfiorato un rating di 1.6 e 7.11 di pubblico e 2 Broke Girls, vista da 7.06 milioni di telespettatori per 1.7 punti di rating. Al secondo posto troviamo la FOX con la trasmissione di Lucifer, che è riuscito ad arrivare a 1.2 punti di rating per 4.17 milioni di spettatori e Gotham, che con un rating di 1.2 si è guadagnato 3.60 milioni di pubblico. Subito dopo abbiamo la NBC con Timeless, arrivata a 0.9 di rating e 3.46 milioni di persone e la ABC con Quantico, che ha totalizzato 0.8 punti di rating con 2.90 milioni di persone. Infine, al quinto ed ultimo posto abbiamo The CW con il ritorno di Supergirl, visto da 2.65 milioni di telespettatori e con un rating di 0.8 punti e Jane the Virgin, che ha registrato 0.4 di rating, riuscendo ad arrivare a 0.99 milioni di spettatori.