Ascolti Serie TV Usa 24 aprile: The Big Bang Theory di nuovo in testa

Un altro ponte di festività è ormai passato e come tutti i mercoledì, anche questa mattina le agenzie di rating hanno pubblicato i dati degli audience relativi alla serata di lunedì, in cui a guadagnarsi il primo posto per la messa in onda delle sue serie TV è stata la rete, mentre in fondo troviamo ancora

In prima posizione abbiamo, infatti, una replica di The Big Bang Theory, che è riuscita a ad arrivare a 1.1 punti di rating con 6.36 milioni di telespettatori, una replica di Superior Donuts, che ha totalizzato un rating di 0.9 con 4.84 milioni di spettatori, una replica di Kevin Can Wait, che si è guadagnata 0.8 di rating con 4.34 milioni di persone, una replica di Scorpion, arrivata a 0.7 di rating con 4.06 milioni di pubblico e una replica di 2 Broke Girls, vista da 3.39 milioni di persone per un rating di 0.7 punti. Al secondo posto si piazza la NBC con la messa in onda di Taken, che riesce ad arrivare a 0.8 punti di rating per 4.62 milioni di telespettatori, mentre la terza posizione è stata occupata dalla ABC con Quantico, che si è ritagliata 0.6 di rating per 2.92 milioni di spettatori. Poco più in basso arriva la FOX con Gotham, che riesce ad arrivare a 0.9 di rating per 2.91 milioni di spettatori e il finale di stagione di APB, visto da 2.78 milioni di persone e 0.7 punti di rating. L'ultimo posto è occupato ancora da The CW con Supergirl, che arriva a 0.5 di rating con 1.81 milioni di spettatori e Jane the Virgin, che ha toccato 0.2 punti di rating con 0.87 milioni di telespettatori.