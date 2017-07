Ascolti Serie TV Usa 24 luglio: buona premiere per 'Midnight, Texas'

Anche l'ultima settimana di luglio è giunta al suo giro di boa e, come tutti i mercoledì mattina, gli ascolti delle serie TV del lunedì da poco passato sono stati appena pubblicati dalle agenzie di rating. Lava di nuovo ad occupare il primo posto in classifica, mentre a rimanere in fondo è ancora la rete

In prima posizione, infatti, si è piazzata una replica di Kevin Can Wait della CBS, che ha raggiunto un rating di 0.6 punti, corrispondenti a 3.86 milioni di telespettatori, un passato episodio di Mom, che si è ritagliato 0.6 punti di rating con 3.85 milioni di spettatori, una vecchia puntata di Man with a Plan, che ha totalizzato un rating di 0.6 punti arrivando a 3.51 milioni di pubblico, una replica di Life in Pieces, vista da 3.32 milioni di persone con 0.5 punti di rating e una puntata della scorsa stagione di Scorpion, che ha totalizzato 0.4 punti di rating per 3.30 milioni di telespettatori. Al secondo posto è arrivata la NBC con la messa in onda del primo episodio della nuova stagione della nuova serie Midnight, Texas, che è riuscito a toccare un rating di 0.9 punti per 3.57 milioni di spettatori. Uno scalino più in basso troviamo la ABC, anch'essa con la trasmissione della premiere di un suo nuovo spettacolo, ovvero Somewhere Between, vista da un pubblico di 2.91 milioni di persone per 0.5 punti di rating. Infine, alla quarta ed ultima posizione, troviamo The CW con Supergirl, arrivata a 0.2 punti di rating per 1.03 milioni di spettatori.