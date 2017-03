Ascolti Serie TV Usa 24 marzo: 'L'Uomo di casa' in prima posizione

Siamo di nuovo all'inizio di una nuova settimana di programmazione televisiva e, come tutti i lunedì mattina, le agenzie di rating hanno pubblicato i nuovi dati degli ascolti delle serie trasmesse dalle reti americane nel corso della serata di venerdì. Il 24 marzo ha visto al primo posto lae all'ultimo di nuovo

Venerdì sera, infatti, il network CBS non ha trasmesso serie televisive e a prendere il suo posto è stata la ABC con la messa in onda de L'uomo di casa, che è riuscita ad arrivare ad un rating di 1.0 punti per 6.05 milioni di telespettatori e Dr. Ken, che ha totalizzato un rating di 0.8, corrispondente a 4.26 milioni di persone. Al secondo posto si è posizionata la NBC con la trasmissione di Grimm, che si è guadagnata 0.8 di rating per 4.11 milioni di spettatori. Uno scalino più in basso troviamo la FOX con una replica di Rosewood, arrivata a 0.5 di rating per un pubblico di 2.03 milioni, seguita da Sleepy Hollow, che è riuscita ad arrivare a 0.5 di rating per 2.01 milioni di telespettatori. Infine, al quarto ed ultimo posto troviamo The CW con la messa in onda di The Originals, che si è ritagliata un rating di 0.4 per 1.00 milioni di telespettatori e Reign, che ha toccato un rating di 0.2 punti per 0.76 milioni di spettatori.