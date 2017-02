Ascolti Serie TV Usa 25-26 febbraio: gli Oscar dominano il weekend

Con la giornata di oggi si chiude già il secondo mese di questo 2017 e come tutte le mattine di martedì vi offriamo gli ascolti registrati grazie ai programmi televisivi andati in onda sui network americani nel corso del weekend, in cui a dominare la vetta degli audience è stata la cerimonia di premiazione degli Academy Awards.

Nel corso di sabato sera solamente la CBS ha mandato in onda una serie televisiva, ovvero Ransom, grazie alla quale si è ritagliata un rating di 0.5 punti con un pubblico di 3.90 milioni, mentre le altre reti hanno trasmesso prevalentemente programmi sportivi.

Nella serata di domenica la ABC ha mandato in onda la Oscars Opening Ceremony: Live from the Red Carpet, per cui ha totalizzato un rating di 5.2 punti con 21.42 milioni di persone, a cui è seguita la vera e propria cerimonia di premiazione degli Oscar, che ha registrato 32.90 milioni di telespettatori con 9.1 di rating. Al secondo posto si è posizionata la CBS con una replica di NCIS: Los Angeles, che ha toccato 0.6 di rating per 4.16 milioni di persone. Subito dopo, poi, in terza ed ultima posizione, troviamo la FOX con le repliche delle serie televisive della domenica: Son of Zorn, che ha toccato 0.6 di rating con 2.13 milioni di telespettatori, The Simpsons, arrivata a 0.9 di rating con 2.06 spettatori, I Griffin, che si è guadagnata un rating di 0.9 punticon 1.95 milioni di pubblico e Bob's Burgers, vista da 1.53 milioni di persone, corrispondenti a 0.6 punti di rating.