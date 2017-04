Ascolti Serie TV Usa 25 aprile: buon ritorno per The Flash

Anche questa mattina torniamo puntuali con il nostro appuntamento quotidiano dedicato ai risultati degli audience raggiunti dai network statunitensi grazie alla messa in onda delle loro serie televisive. Nella serata di martedì 24 aprile, lasi riconferma in cima, mentreè di nuovo in coda.

Al primo posto abbiamo, infatti, una replica di NCIS della CBS, che ha totalizzato 0.7 punti di rating con 7.30 milioni di telespettatori, seguita da una replica di Bull, arrivata ad un rating di 0.8 per 6.79 milioni di spettatori. In seconda posizione si piazza la NBC con la messa in onda di Chicago Fire, arrivata a 1.3 punti di rating per 6.91 milioni di pubblico e la premiere di Great News, che ha toccato 1.2 di rating per 5.13 milioni di persone. Uno scalino più in basso, poi abbiamo la ABC con una replica di The Middle, vista da 3.96 milioni di telespettatori e 0.8 punti di rating, una replica di American Housewife, arrivata a 0.8 di rating per 3.06 milioni di spettatori, Imaginary Mary, vista da un pubblico di 2.88 milioni con 0.8 di rating, una replica di Speechless, che è riuscita a ritagliarsi 0.8 punti di rating per 2.76 milioni di persone e Agents of SHIELD, che con un rating di 0.7 punti, ha toccato 2.15 milioni di telespettatori. In quarta posizione arriva la FOX con Prison Break, che ha totalizzato 0.9 di rating per 2.75 milioni di spettatori, The Mick, vista da 2.27 milioni di persone con 0.9 punti di rating e Brooklyn Nine-Nine, che riesce a ritagliarsi un rating di 0.7 con 1.88 milioni di spettatori. Infine abbiamo The CW con The Flash, che tocca 1.0 punti di rating per 2.67 milioni di persone e iZombie, che raggiunge un rating di 0.3 per 0.97 milioni di telespettatori.