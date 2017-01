Ascolti Serie TV Usa 25 gennaio: ritorno sottotono per Arrow

L'ultimo fine settimana di gennaio è ormai alle porte e anche questa mattina le agenzie di rating hanno da poco rivelato i risultati degli audience raggiunti dalle serie televisive trasmesse dalle reti americane nel corso della serata di mercoledì 25 gennaio, in cui al primo posto si è classificata la, mentre all'ultimo troviamo

La serie che ha superato tutte le altre, infatti, è Lethal Weapon della FOX, che ha totalizzato 1.4 punti di rating per 6.28 milioni di telespettatori. Successivamente il network ha mandato in onda Star, che è riuscita a raggiungere un rating di 1.2 per 3.79 milioni di spettatori. In seconda posizione troviamo la CBS con Code Black, arrivata a 0.9 punti di rating per 5.68 milioni di pubblico e Hunted, che ha registrato un rating di 1.3 per 5.48 milioni di persone. Uno scalino più in basso troviamo la NBC con la trasmissione di due repliche di Law & Order: SVU, viste rispettivamente da 5.21 e 4.22 milioni di telespettatori, corrispondenti a 1.1 e 0.9 punti di rating e una replica di Chicago PD, che è riuscita a ritagliarsi 0.8 punti di rating con 4.42 milioni di telespettatori. Al quarto posto è arrivata la ABC con una replica di The Goldbergs, che ha toccato 1.2 punti di rating e 4.76 milioni di persone, una replica di Modern Family, che ha visto un rating di 1.2 per 4.44 milioni di pubblico, una replica di Speechless, che ha raggiunto 1.1 punti di rating per 4.02 milioni di telespettatori e una replica di Black-ish, arrivata ad un rating di 1.1 punti con 3.90 milioni di spettatori. Infine, in fondo alla classifica abbiamo Arrow, vista da 1.68 milioni di persone e con 0.6 punti di rating e il finale di stagione di Frequency, arrivato ad un rating di 0.3 per un pubblico di 0.79 milioni.