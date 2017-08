Ascolti Serie TV Usa 26-27 agosto: 'I Griffin' ancora in fondo

Come tutti i martedì mattina, anche oggi sono stati pubblicati puntualmente i dati degli ascolti raggiunti dai network americani grazie alla messa in onda delle loro serie televisive nel corso delle serate del weekend che da poco ci siamo lasciati alle spalle. Come sempre, potete trovare tutti i risultati subito dopo il salto.

Nel corso della serata di sabato, nessuno dei network televisivi a stelle e strisce ha trasmesso delle serie televisive, ma soprattutto match e programmi sportivi, game show, talent show, talk show e programmi di informazione.

Anche la domenica sera da poco passata non ha visto la trasmissione di molti serial, infatti solamente due reti televisive ne hanno mandati in onda. In particolare, la prima posizione è stata conquistata dalla CBS, che ha trasmesso una puntata della passata stagione di NCIS: Los Angeles, che è riuscita a ritagliarsi un rating di 0.4 punti, corrispondenti a 2.91 milioni di telespettatori complessivi. Al secondo ed ultimo posto troviamo, poi, la FOX che ha trasmesso un passato episodio di Bob's Burgers, totalizzando 0.9 punti di rating con 2.53 milioni di pubblico; due puntate della passata stagione de I Simpsons, che sono riuscite a ritagliarsi rispettivamente un rating di 0.9 e 0.8 punti per un totale di 2.23 e 1.85 milioni di persone e due repliche de I Griffin, che hanno radunato davanti ai piccoli schermi a stelle e strisce rispettivamente 2.00 e 1.78 milioni di telespettatori, raggiungendo entrambe 1.78 punti di rating.