Ascolti Serie TV Usa 26 luglio: 'Supernatural' in ultima posizione

Il weekend è ormai alle porte e anche in questo venerdì mattina, l'ultimo del mese di luglio, arrivano i risultati degli ascolti raggiunti dalle serie televisive a stelle e strisce trasmesse dai network americani nel corso della serata di questo mercoledì. Ad arrivare in cima è ancora la, mentrerimane in basso, all'ultimo posto.

Al primo posto della classifica, infatti, si è piazzata Salvation della CBS, che ha totalizzato un rating di 0.6 punti, corrispondenti a 3.87 milioni di telespettatori e una replica della passata stagione di Criminal Minds, arrivata a 0.5 punti di rating per 3.19 milioni di spettatori. La seconda posizione è occupata dalla NBC, che ha trasmesso The Carmichael Show , arrivando a 0.6 punti di rating e 3.20 milioni di spettatori e una passata puntata di Law & Order: SVU, che sfiora i 0.4 punti di rating per 2.52 milioni di persone. Uno scalino più in basso abbiamo la ABC con la messa in onda di un vecchio episodio di The Goldbergs, che ha toccato un rating di 0.5 punti per un pubblico di 2.63 milioni, una passata puntata di Modern Family, che si è ritagliata 0.5 punti di rating per 2.47 milioni di persone, una replica di American Housewife, arrivata ad un rating di 0.6 punti e 2.21 milioni di telespettatori e un vecchio episodio di Speechless, che ha sfiorato 0.5 punti di rating e 2.06 milioni di spettatori. Infine abbiamo The CW con la messa in onda di due repliche: quella di Arrow, che tocca 0.2 punti di rating con un pubblico di 0.69 milioni e quella di Supernatural, vista da 0.62 milioni di persone con un rating di 0.2 punti.