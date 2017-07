Ascolti Serie TV Usa 27-28 luglio: 'Zoo' continua la sua discesa

La settimana che inizia con la giornata di oggi segna il termine del mese di luglio e l'inizio di quello di agosto, mese che ci porterà altri episodi di serie TV estive e, come tutte le mattine, da poco le agenzie di rating hanno pubblicato i dati di audience delle reti statunitensi. Lasi piazza ancora in cima, mentrerimane in fondo.

Nella serata del giovedì da poco passato, infatti, al primo posto troviamo una replica di The Big Bang Theory della CBS, che ha totalizzato 1.0 punti di rating, corrispondenti a 6.31 milioni di telespettatori, un vecchio episodio di Kevin Can Wait, che si è ritagliato un rating di 0.8 punti per 4.63 milioni di spettatori e una puntata della nuova stagione di Zoo, che è riuscita ad arrivare ad un pubblico di 2.69 milioni con 0.5 punti di rating. Alla seconda posizione troviamo la NBC con la trasmissione di The Night Shift, che arriva a 0.8 di rating con 4.45 milioni di persone mentre, all'ultimo posto, si piazza The CW con Hooten & the Lady, che ha ottenuto un rating di 0.2 punti per 0.91 milioni di persone.

Nel corso della serata di venerdì solamente la CBS ha trasmesso serie televisive, ovvero una puntata della passata stagione di Blue Bloods, arrivata a 0.4 punti di rating per 4.87 milioni di persone, un vecchio episodio di Hawaii Five-0, che ha portato davanti ai piccoli schermi a stelle e strisce 4.76 milioni di persone con un rating di 0.5 punti e MacGyver, che con 0.5 punti di rating è arrivato a 3.95 milioni di spettatori.