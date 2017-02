Ascolti Serie TV Usa 24 febbraio: MacGyver sale, in fondo The Vampire Diaries

Siamo già arrivati agli ultimi giorni di febbraio e come tutti i lunedì le agenzie di rating ci aggiornano con i loro dati sui risultati dei rating guadagnati dalle serie televisive americane. Nella serata di venerdì ad arrivare in cima è stato il network, mentre in fondo abbiamo ancora una volta

Prima fra tutte abbiamo Hawaii Five-0 della CBS con 1.1 di rating e 9.02 milioni di telespettatori, una replica di Blue Bloods, che si è guadagnata 0.8 di rating per 7.33 milioni di pubblico, seguita da MacGyver, che ha raggiunto un rating di 1.1 punti per 7.01 milioni di spettatori. Al secondo posto abbiamo la ABC che ha mandato in onda Last Man Standing, arrivando a 1.1 di rating per 6.60 milioni di persone e Dr. Ken, con un rating di 0.9 punti per 4.58 milioni di telespettatori. Al terzo posto abbiamo la NBC con la messa in onda di Grimm, che ha raggiunto 0.8 di rating per 3.98 milioni di telespettatori e Emerald City con un rating di 0.6 e 2.31 milioni di spettatori. Subito dopo troviamo la FOX con Rosewood, che è riuscita a ritagliarsi un rating di 0.6 per 2.69 milioni di telespettatori e Sleepy Hollow, che ha registrato 0.5 punti di rating e 1.7 milioni di telespettatori. Infine, in ultima posizione troviamo The CW con The Vampire Diaries, arrivata ad un rating di 0.4 per 1.07 milioni di spettatori e Reign, che ha toccato un rating di 0.2 punti con 0.61 milioni di pubblico.