Ascolti Serie TV Usa 27 gennaio: MacGyver in cima, The Vampire Diaries in fondo

Come tutte le mattine di lunedì, torniamo ad informarvi sui dati degli audience registrati dalle serie televisive trasmesse dai network statunitensi nel corso della serata di venerdì 27 gennaio, in cui ad occupare la prima posizione come rete più vista è stata la, mentre in fondo troviamo nuovamente

A superare tutte le altre reti in fatto di ascolti è stata, infatti, la CBS con la messa in onda di una replica di Blue Bloods, che ha totalizzato 0.8 punti di rating, corrispondenti a 7.09 milioni di telespettatori. Successivamente, il network ha trasmesso una replica di Hawaii Five-0, che ha raggiunto un rating di 0.8 per 7.08 milioni di spettatori e una replica di MacGyver, che è riuscita ad arrivare a 0.8 di rating per 5.17 milioni di pubblico. In seconda posizione si è piazzata la ABC con Last Man Standing, vista da 6.96 milioni di persone e arrivata a 1.2 punti di rating e Dr. Ken, che ha toccato 1.0 punto di rating con 5.21 milioni di telespettatori. A metà della classifica troviamo la NBC con Grimm, che ha stabilito un rating di 0.8 per 4.18 milioni di spettatori e Emerald City, arrivata ad un pubblico di 2.74 milioni con 0.6 di rating. Il quarto posto è stato raggiunto dalla FOX, che ha trasmesso Rosewood, arrivata a 0.6 punti di rating con 2.82 milioni di persone e Sleepy Hollow, che con 0.6 punti di rating si è guadagnata 2.15 milioni di telespettatori. Infine, fa da fanalino di coda The CW con The Vampire Diaries, vista da 0.96 milioni di spettatori con 0.3 di rating e Crazy Ex-Girlfriend, arrivata ad un rating di 0.2 punti con 0.60 milioni di persone.