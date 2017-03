Ascolti Serie TV Usa 27 marzo: Taken in salita, 24: Legacy in leggero calo

Anche questo mercoledì inizia con i dati degli audience relativi alla messa in onda delle serie televisive sui network statunitensi nel corso della serata del lunedì appena passato, in cui a primeggiare è stata nuovamente la rete, mentre l'ultimo posto della classifica va al network

Sopra tutte le altre serie, infatti, troviamo la CBS con una replica di The Big Bang Theory, che ha totalizzato un rating di 1.3 punti per 6.67 milioni di telespettatori, seguita da Superior Donuts, arrivata ad un rating di 1.1 per 5.28 milioni di spettatori, una replica di Kevin Can Wait, che si è ritagliata 1.1 di rating con un pubblico di 5.22 milioni, una replica di Scorpion, vista da 4.37 milioni di persone, raggiungendo un rating di 0.7/3 4.37 punti e The Great Indoors, che è arrivata a 1.0 punti di rating con 4.12 milioni di telespettatori. Al secondo posto troviamo la NBC con la messa in onda di Taken, che ha toccato un rating di 1.0 punti per 5.04 milioni di telespettatori e uno scalino più in basso, alla terza posizione, si piazza la FOX con la nuova serie 24: Legacy, che ha raggiunto 0.9 di rating per 3.23 milioni di spettatori e l'esordiente APB, che si è ritagliata un rating di 0.6 punti, riuscendo a raggiungere la quota di 2.79 milioni di pubblico. Ancora più giù troviamo la ABC con Quantico, che ha totalizzato 0.7 di rating per 3.15 milioni di persone e, infine, al quinto ed ultimo posto, abbiamo ancora una volta The CW con Supergirl, arrivata a 0.7 di rating per 2.21 milioni di telespettatori e Jane the Virgin, vista da 0.89 spettatori per un rating di 0.3 punti.