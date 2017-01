Ascolti Serie TV Usa 28-29 gennaio: Conviction termina sottotono

Siamo già arrivati alla mattina di martedì e come tutte le settimane in questa giornata, le agenzie di rating sono state puntuali ad emettere i dati degli ascolti registrati dalle serie televisive statunitensi nelle due serate del weekend, in cui al primo posto troviamo la, mentre in ultima posizione si è classificata la

Nel corso della serata di sabato, solamente il network CBS ha trasmesso delle serie televisive, ovvero una replica di NCIS: New Orleans, che ha totalizzato 0.4 punti di rating, corrispondenti a 3.66 milioni di telespettatori e Ransom, che è arrivata anch'essa ad un rating di 0.4 punti, riuscendo a ritagliarsi un pubblico di 3.31 milioni.

Anche la sera di domenica non ha visto la messa in onda di molte serie televisive sui network americani. Soprattutto la FOX e la NBC, infatti, hanno trasmesso talk show, eventi sportivi e reality. Le uniche due reti che hanno dato spazio alle serie sono state la CBS e la ABC. La prima ha mandato in onda NCIS: Los Angeles, riuscendo a raggiungere un rating di 1.3 punti per 11.19 milioni di telespettatori, Madam Secretary, che è arrivata a 0.9 di rating con 8.60 milioni di spettatori e Elementary, che è stata vista da 5.42 milioni di persone, arrivando ad un rating di 0.7. La ABC, invece ha trasmesso il finale di Conviction, che è riuscito a registrare solamente 0.5 punti di rating per un pubblico di 2.48 milioni.