Ascolti Serie TV Usa 28 agosto: 'Midnight Texas' torna a salire

Anche questa ultima settimana di agosto è giunta ormai al suo giro di boa e le agenzie di rating, puntuali come sempre, hanno da poco pubblicato in rete gli ascolti raggiunti dalle reti televisive statunitensi grazie alla messa in onda delle loro serie TV. Nella serata del passato lunedì, è stata laa registrare gli audience migliori.

Ad aggiudicarsi la prima posizione è stata, infatti, la CBS con la messa in onda di una vecchia puntata di Kevin Can Wait, che ha totalizzato un rating di 0.7 punti, corrispondenti a 4.21 milioni di telespettatori, un passato episodio di Mom, che è riuscito a guadagnarsi 0.6 punti di rating, arrivando a 3.83 milioni di spettatori, una replica di Superior Donuts, che ha radunato davanti ai piccoli schermi a stelle e strisce un pubblico di 3.52 milioni, raggiungendo un rating di 0.6 punti, una puntata della stagione da poco passata di Life in Pieces, che si è ritagliata 0.5 punti di rating per 3.37 milioni di persone e un vecchio episodio di Scorpion, arrivato a 0.5 punti di rating per 3.29 milioni d telespettatori. Subito dopo, al secondo posto troviamo la NBC con la trasmissione di Midnight, Texas, arrivata ad un rating di 0.9 punti per 3.3 milioni di spettatori, posizionandosi in salita rispetto alla scorsa settimana. Infine, la terza ed ultima posizione è occupata da The CW, che ha mandato in onda due repliche, ovvero quella di Supergirl, che ha raggiunto 0.2 punti di rating per 1.07 milioni di pubblico e quella di Hooten & the Lady, vista da 1.00 milioni di persone con un rating di 0.2 punti.