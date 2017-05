Ascolti Serie TV Usa 28 aprile: 'Lethal Weapon' supera 'Reign' e 'The Originals'

Per la terza volta di seguito, anche questo lunedì si festeggia una celebre ricorrenza, ma le agenzie di rating tornano puntuali ad informarci sui risultati degli ascolti raggiunti dalle reti televisive americane grazie alla trasmissione delle loro serie TV. Nella serata di venerdì 28 aprile, laritorna in cima, mentrerimane in basso.

Ad occupare il primo posto della classifica degli audience è, infatti, Blue Bloods della CBS, che riesce a totalizzare un rating di 0.8 punti per 8.47 milioni di telespettatori, seguita da Hawaii Five-0, che si è ritagliata un rating di 0.9, corrispondente a 7.87 milioni di telespettatori.



Nella serata di venerdì, le reti ABC ed NBC non hanno mandato in onda nessuna delle loro serie televisive, ma solamente alcuni reality show e game show a premi. Al secondo posto, quindi, si è posizionata la FOX con la messa in onda del finale, di Rosewood, ovvero la ventiduesima puntata della seconda stagione, che è riuscita a guadagnarsi 0.5 punti di rating per un totale di 2.9 milioni di persone, seguita da una replica della serie esordiente Lethal Weapon, che con un rating di 0.4 punti, ha raccolto un pubblico di 1.91 milioni di telespettatori.



L'ultimo e terzo posto, infine, viene occupato dal network The CW, con la trasmissione del decimo episodio della quarta stagione di Reign, che ha raccolto davanti al piccolo schermo un totale di 0.69 milioni di spettatori per un rating di 0.2 punti e The Originals, che con 0.3 di rating arriva d un pubblico di 0.96 milioni.