Ascolti Serie TV Usa 28 febbraio: The Flash in salita, in fondo New Girl

Ci siamo da poco lasciati alle spalle il mese di febbraio e con marzo molte serie televisive entrano nel vivo delle loro trame preparandoci a delle emozionanti conclusioni. Come sempre anche oggi le agenzie di rating hanno pubblicato i dati degli ascolti relativi alla serata di martedì, in cui laè arrivata in cima e lain fondo.

A sorpassare tutte la altre serie abbiamo, infatti, una replica di NCIS, che ha totalizzato 0.9 punti di rating, corrispondenti a 8.91 milioni di telespettatori. Subito dopo la CBS ha mandato in onda Kevin Can Wait, che è riuscita a ritagliarsi un rating di 0.5 per 3.41 milioni di spettatori. Al secondo posto troviamo la ABC con la trasmissione di Fresh Off the Boat, che ha registrato 1.1 punti di rating per un pubblico di 4.13 milioni e The Real O'Neals, vista da 3.34 milioni di persone registrando un rating di 1.0. A seguire in terza posizione arriva il network The CW con The Flash, che è riuscita a ritagliarsi 1.1 di rating con 2.87 milioni di telespettatori e una replica di Riverdale, che si è guadagnata 0.3 di rating per 0.81 milioni di spettatori. Infine al quarto ed ultimo posto è arrivata la FOX con The Mick, che ha toccato un rating di 0.9 per 2.41 milioni di persone e New Girl, che ha registrato 2.09 milioni di telespettatori e 0.9 punti di rating.