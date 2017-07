Ascolti Serie TV Usa 29-30 luglio: 'NCIS: Los Angeles' ancora in testa

Quello che ci siamo da poco lasciati alle spalle era l'ultimo weekend di luglio e le agenzie di rating, come tutti i martedì mattina, hanno pubblicato i risultati degli ascolti registrati dalle serie TV nel corso delle due serate di questo fine settimana, in cui troviamo nuovamente lain alto e laall'ultimo posto.

Nel corso della serata di sabato è la NBC a conquistarsi la cima della classifica degli ascolti con la messa in onda di un episodio della passata stagione di Law & Order: SVU, che ha totalizzato 0.4 punti di rating, corrispondenti a 2.24 milioni di telespettatori. Al secondo posto, invece, troviamo la CBS con una nuova puntata di Doubt, che ha raggiunto un rating di 0.2 punti per 1.83 milioni di telespettatori e, alla terza posizione, la ABC con la trasmissione del finale di stagione di Still Star-Crossed, visto da un pubblico di 0.93 milioni per 0.93 punti di rating.

Domenica sera è stata la CBS ad aggiudicarsi la prima posizione con NCIS: Los Angeles, arrivata a 0.4 punti di rating per 3.24 milioni di telespettatori. Uno scalino più in basso abbiamo invece la FOX con la messa in onda di tre repliche: quella di Bob's Burgers, che è riuscita a radunare davanti ai piccoli schermi a stelle e strisce 0.90 milioni di persone per un rating di 0.3 punti, quella de I Simpsons, che ha raggiunto 0.5 punti di rating per 1.36 milioni di spettatori e una de I Griffin, arrivata ad un rating di 0.5 punti con un pubblico totale di 1.37 milioni di telespettatori.