Ascolti Serie TV Usa 29 agosto: 'Legends of Tomorrow' ancora in fondo

L'ultimo fine settimana del mese di agosto è sempre più vicino e, anche questa mattina, i dati degli ascolti delle serie televisive a stelle e strisce sono stati da poco pubblicati dalle agenzie di rating statunitensi. Nel corso della serata di martedì, a raggiungere gli audience migliori è stata la, mentreè arrivata in fondo.

In cima alla classifica troviamo, infatti, la CBS con la messa in onda di una replica di NCIS, che ha totalizzato un rating di 0.6 punti, corrispondenti a 5.85 milioni di telespettatori, un vecchio episodio di Bull, che si è ritagliato 0.5 punti di rating con 5.10 milioni di spettatori e una puntata della passata stagione di NCIS: New Orleans, arrivata ad un rating di 0.5 per 5.08 milioni di persone. Uno scalino più in basso si piazza la FOX con una replica di Lethal Weapon, che raggiunge 0.5 di rating per 2.02 milioni di pubblico, un vecchio episodio di The Mick, che è riuscito a guadagnare 0.4 punti di rating per 1.39 milioni di telespettatori e una passata puntata di Brooklyn Nine-Nine, arrivata ad un rating di 0.3 punti per 1.14 milioni di spettatori. In terza posizione, poi, abbiamo la ABC con una nuova puntata si Somewhere Between, vista da 1.71 milioni di persone per 0.4 punti di rating, mentre all'ultimo posto arriva The CW con una replica di The Flash, che ha toccato 0.2 di rating per 0.65 milioni di telespettatori e una vecchia puntata di Legends of Tomorrow, che ha raggiunto un rating di 0.2 punti per un totale di 0.59 milioni di spettatori.