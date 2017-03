Ascolti Serie TV Usa 29 marzo: Empire in cima, Arrow in fondo

Siamo ormai giunti all'ultimo giorno prima del weekend e anche oggi le agenzie di rating hanno da poco pubblicato i dati degli audience registrati grazie alla messa in onda delle serie televisive statunitensi. Nella serata di mercoledì 29 marzoha di nuovo occupato l'ultimo posto e laha conquistato la prima posizione.

In cima alla classifica abbiamo, infatti, Empire della FOX, che ha totalizzato 2.4 di rating per 6.91 milioni di spettatori, seguita da Shots Fired, che ha toccato un rating di 1.0 punto per 3.77 milioni di telespettatori. In seconda posizione troviamo, poi, la CBS con Criminal Minds, che è riuscita a ritagliarsi 1.2 di rating per 6.88 milioni di persone e Criminal Minds: Beyond Borders, arrivata ad un pubblico di 4.97 milioni con 0.9 punti di rating. A metà della classifica si piazza la ABC con Modern Family, che si è ritagliata un rating di 2.1 punti per 6.79 milioni di persone, The Goldbergs, arrivata a 1.7 di rating per 6.07 milioni di telespettatori, la premiere di Imaginary Mary, che è riuscita ad arrivare a 1.4 punti di rating per 5.39 milioni di spettatori, Designated Survivor, arrivata ad un rating di 1.1 per un pubblico di 5.15 milioni e Black-ish, che ha sfiorato 1.5 di rating per 4.93 milioni di telespettatori. Il quarto posto ha visto la NBC con la trasmissione di Chicago PD, con 1.2 di rating e 6.10 milioni di spettatori e Law & Order: SVU, che è riuscita a guadagnarsi 1.1 di rating per 5.00 milioni di persone e Blindspot, arrivata a 0.9 di rating per un pubblico di 4.32 milioni. Infine, all'ultimo e quinto posto, abbiamo The CW con Arrow, vista da 1.55 milioni di persone per 0.5 di rating e The 100, che ha toccato un rating di 0.3 per 0.97 milioni di spettatori.