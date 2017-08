Ascolti Serie TV Usa 3-4 agosto: 'Zoo' ancora in calo

Ci siamo da poche ore lasciati alle spalle il primo fine settimana del mese e, anche questa mattina, arrivano i dati degli audience delle serie televisive statunitensi pubblicati dalle agenzie di rating. Nel corso delle serate di giovedì e venerdì, troviamo di nuovo lache domina incontrastata in cima alla classifica.

Giovedì sera, infatti, solamente la CBS ha mandato in onda serie televisive, ovvero una vecchia puntata di The Big Bang Theory, che ha ottenuto un rating di 1.0 punti per 6.19 milioni di telespettatori, un episodio della passata stagione di Kevin Can Wait, che ha totalizzato 0.9 punti di rating, corrispondenti a 4.59 milioni di spettatori e Zoo, che con un pubblico di 2.60 milioni di persone tocca un rating di 0.4 punti, arrivando a un risultato in calo rispetto alla puntata della scorsa settimana.

Nel corso della serata di venerdì, la situazione è stata molto simile, poiché, ancora una volta, solamente la CBS ha trasmesso serie televisive, poiché le altre reti, come la FOX, la ABC, la NBC e The CW, hanno mandato in onda programmi quali gane show, talk show, talent show e reality show o spettacoli di magia. ll network CBS, invece, ha trasmesso una replica della passata stagione di Hawaii Five-0, che è riuscita a totalizzare 0.4 punti di rating per 3.86 milioni di telespettatori complessivi e un vecchio episodio di Blue Bloods, che è riuscito a raccogliere davanti ai piccoli schermi a stelle e strisce 0.5 punti di rating per un pubblico totale di 4.99 milioni di persone.