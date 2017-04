Ascolti Serie TV Usa 3 aprile: The Big Bang Theory sempre in cima

Ormai siamo arrivati al giro di boa di questa prima settimana di aprile e, come tutte le mattine, arrivano puntuali i dati degli ascolti relativi alle serie televisive trasmesse sui piccoli schermi a stelle e strisce nel corso della serata di lunedì. Secondo le agenzie di rating il 3 aprile ha visto in cima lae di nuovo in fondo

Nel corso della serata di lunedì, infatti, la serie che ha dominato gli ascolti è stata The Big Bang Theory della rete CBS, che con una sua replica è riuscita a posizionarsi in prima posizione totalizzando 1.2 punti di rating con un totale di 6.20 milioni di telespettatori. Al secondo posto troviamo la NBC con la messa in onda di Taken, che è riuscita a ritagliarsi un rating di 0.8 per 4.67 milioni di spettatori, mentre in terza posizione si piazza la ABC con Quantico, che è stata vista da un totale di 2.96 milioni di persone, arrivando a 0.6 punti di rating. Il penultimo posto, poi, è stato occupato dalla FOX con 24: Legacy, che ha toccato 0.8 di rating per 3.20 milioni di pubblico e APB, arrivata ad un rating di 0.6 con 2.63 milioni di telespettatori, mentre in fondo alla classifica ritroviamo ancora una volta il network The CW con la messa in onda di una replica di Supergirl, che ha sfiorato 0.3 punti di rating, arrivando ad un pubblico di 1.02 milioni di persone.