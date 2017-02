Ascolti Serie TV Usa 3 gennaio: The Vampire Diaries sempre in coda

Una lunga settimana con le nuove puntate delle vostre serie televisive è appena cominciata e anche questa mattina le agenzie di rating hanno rilasciato, puntuali come sempre, i dati degli ascolti relativi agli show dei vari network americani, tra i quali laspicca in cima ancora una volta, mentresi ritrova di nuovo in basso.

Nella serata di venerdì 3 gennaio, infatti, è la CBS a superare tutte le altre reti con la messa in onda di Blue Bloods, arrivata a 1.2 di rating per 10.07 milioni di telespettatori, Hawaii Five-0, che ha totalizzato un rating di 1.1 punti, corrispondenti a 9.68 milioni di spettatori e MacGyver, vista da un pubblico di 7.5 milioni, con un rating di 1.0. Al secondo posto abbiamo la ABC con la trasmissione di Last Man Standing, arrivata a 1.2 per 6.62 milioni di persone e Dr. Ken, che è riuscita a guadagnarsi 0.9 punti di rating con 4.78 milioni di telespettatori. Subito dopo si è piazzata la NBC con Grimm, che ha toccato un rating di 0.8 punti con 4.13 milioni di spettatori e Emerald City, che ha totalizzato 0.6 punti di rating per 2.47 milioni di pubblico. Al penultimo posto abbiamo la FOX con Rosewood, che si è ritagliata 0.6 di rating per 2.61 milioni di persone e Sleepy Hollow, vista da un pubblico di 1.85 milioni di telespettatori e 0.5 punti di rating. Infine, l'ultima posizione è stata occupata da The CW, che ha mandato in onda The Vampire Diaries, con un rating di 0.4 e 0.99 milioni di spettatori e il finale di stagione di Crazy Ex-Girlfriend, che ha raccolti davanti al televisore 0.2 milioni di persone e 0.58 di rating.