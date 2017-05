Ascolti Serie TV Usa 3 maggio: Criminal Minds in cima, The 100 in fondo

Il fine settimana è dietro l'angolo e anche oggi, come tutti i venerdì, torniamo ad informarvi sui dati degli ascolti raggiunti dai network statunitensi grazie alla messa in onda delle rispettive serie TV. Nella serata di mercoledì 3 maggio, a posizionarsi in cima alla classifica è stata la, mentre in ultima posizione è arrivata

In cima sopra tutte le altre reti abbiamo, infatti, la CBS con Criminal Minds, che ha totalizzato un rating di 1.5 per 7.37 milioni di telespettatori, Criminal Minds: Beyond Borders, che si è guadagnata 0.9 punti di rating, corrispondenti a 5.00 milioni di spettatori. Al secondo posto arriva la NBC con Chicago PD, che ha raggiunto 1.2 di rating per 6.15 milioni di persone, Law & Order: SVU, che si è ritagliata un rating di 1.0 punti per 5.06 milioni di telespettatori e Blindspot, che sfiora 0.9 punti di rating per 4.18 milioni di spettatori. A metà della classifica si piazza la ABC con la messa in onda di Modern Family, che arriva a 1.7 per un pubblico di 5.65 milioni, The Goldbergs, che tocca 1.4 di rating per 5.16 milioni di persone, Designated Survivor, arrivato ad un rating di 0.9 per 4.62 milioni di telespettatori, Speechless, che si è ritagliata 1.2 punti di rating con 4.41 milioni di spettatori e Black-ish, vista da un pubblico di 4.17 milioni per 1.2 punti di rating. Il quarto posto vede la FOX con Empire, che ha totalizzato 1.9 di rating per 5.60 milioni di pubblico e Shots Fired, vista da 3.10 milioni di spettatori con 0.8 di rating. Infine, al quinto ed ultimo posto abbiamo The CW con Arrow, arrivata ad un rating di 0.5 punti per 1.36 milioni di telespettatori e The 100, che con un pubblico di 0.85 milioni raggiunge 0.3 di rating.