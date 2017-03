Ascolti Serie TV Usa 3 marzo: scendono Reign e The Vampire Diaries

Anche oggi torniamo puntuali per mantenervi aggiornati sugli ascolti registrati dai principali network televisivi americani grazie alla messa in onda delle loro serie. Nella serata di venerdì 3 febbraio a posizionarsi di nuovo in cima alla classifica dei migliori audience è stata la, che ha lasciato all'ultima posizione

Davanti a tutti gli altri show abbiamo, infatti, una replica di Blue Bloods, che ha totalizzato 0.7 punti di rating, corrispondenti a 6.93 milioni di telespettatori, seguita da una replica di Hawaii Five-0, che è riuscita a ritagliarsi un rating di 0.8 per 6.67 milioni di spettatori. Infine, la CBS ha trasmesso una replica di MacGyver, vista da 5.52 milioni di persone con un rating di 0.7 punti. In seconda posizione troviamo la NBC con Grimm, che si è guadagnata 0.8 di rating per 4.21 milioni di pubblico e il finale di stagione di Emerald City, arrivato a 0.7 punti di rating per 2.9 milioni di telespettatori. Uno scalino più in basso si è posizionata la ABC con la messa in onda del finale di stagione di When We Rise, che ha toccato 0.5 punti di rating con 2.13 milioni di spettatori. Subito dopo troviamo la FOX con una replica di Rosewood, che ha raggiunto un rating di 0.4 con 1.97 milioni di pubblico e Sleepy Hollow, che ha sfiorato anch'essa 0.4 di rating per 1.89 milioni di spettatori. Infine, al quinto ed ultimo posto è arrivata The CW con The Vampire Diaries, vista da 1.17 milioni di persone per 0.4 di rating e Reign, che è arrivata a 0.2 di rating e 0.66 milioni di telespettatori.