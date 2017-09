Ascolti Serie TV Usa 30 agosto: 'Vixen' in fondo alla classifica

Il mese di settembre inizia con la giornata di oggi e, insieme all'autunno, si avvicina anche la nuova stagione televisiva. Come tutti i venerdì, anche oggi le agenzie di rating hanno da poco pubblicato i dati degli ascolti registrati dalle serie televisive nel corso della serata del passato mercoledì, disponibili per voi dopo il salto.

Al primo posto troviamo la NBC con la sua nuova serie Marlon, che ha totalizzato 1.1 punti di rating per 5.12 milioni di spettatori, per poi trasmettere Law & Order: SVU, arrivata ad un rating di 0.5 punti con 2.76 milioni di spettatori. Subito dopo abbiamo la CBS con Salvation, vista da 3.44 milioni di spettatori per 0.5 punti di rating e con una replica di Criminal Minds, che ha raggiunto 0.4 punti di rating per 2.40 milioni di telespettatori. Al terzo posto troviamo la ABC con le vecchie puntate di The Goldbergs, che ha raggiunto un rating di 0.6 punti per 2.83 milioni di pubblico, di Modern Family, che si è guadagnata 0.7 punti di rating per 2.76 milioni di spettatori, di American Housewife, arrivata ad un rating di 0.6 punti con 2.50 milioni di persone e di Speechless, che con un rating di 0.5, è stata vista da 2.26 milioni di telespettatori. A chiudere la classifica abbiamo la The CW con Vixen, che si è ritagliata 0.2 di rating per 0.66 milioni di pubblico.