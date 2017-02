Ascolti Serie TV Usa 30 gennaio: Lucifer e Gotham battono Supergirl

Siamo già arrivati alla metà della settimana e il mese di febbraio è appena iniziato. Anche oggi, le agenzie di rating ci aggiornano puntuali sui dati degli ascolti registrati dai network americani grazie alle rispettive serie televisive. Nel corso della serata di lunedì, ad occupare il primo posto è stata la, mentrearriva in fondo.

A primeggiare su tutte le altre reti è infatti la CBS con la messa in onda di una replica di The Big Bang Theory, che ha totalizzato 1.5 punti di rating, corrispondenti a 8.43 milioni di telespettatori, una replica di Kevin Can Wait, che si è ritagliata un rating di 1.2 per 6.38 milioni di persone, The Odd Couple, arrivata a 1.1 punti di rating per 5.78 milioni di telespettatori con la sua penultima puntata e a 0.9 di rating e 5.30 milioni di pubblico con il suo finale di stagione. Infine, il network ha trasmesso una replica di Scorpion, vista da 5.30 milioni di persone e arrivata a 0.8 punti di rating. Al secondo posto troviamo la FOX con Lucifer, che è riuscita a raccogliere un rating di 1.2 per 4.19 milioni di telespettatori e Gotham, che con 1.1 punti di rating è arrivata a 3.46 milioni di spettatori. Uno scalino più in basso abbiamo la NBC con Timeless, che si è guadagnata 0.9 di rating per 3.51 milioni di pubblico, seguita dalla ABC che ha mandato in onda Quantico registrando un rating di 0.7 per 2.76 milioni di persone. Infine, al quinto ed ultimo posto, abbiamo The CW con Supergirl, vista da 2.35 milioni di telespettatori, corrispondenti a 0.7 punti di rating e Jane the Virgin, arrivata a 0.3 di rating e 0.91 milioni di spettatori.