Ascolti Serie TV Usa 31 luglio: 'Midnight Texas' tra i migliori audience

Con la giornata di oggi arriviamo verso la metà della settimana e, anche in questo mercoledì mattina, le agenzie di rating hanno da poco pubblicato i dati degli audience che hanno raggiunto i network a stelle e strisce grazie alla messa in onda delle loro serie televisive. Come sempre potete trovare la classifica subito dopo il salto.

Nella serata del lunedì appena trascorso, ad arrivare in vetta alla classifica degli ascolti abbiamo ancora una volta la CBS con la messa in onda di una puntata della passata stagione di Kevin Can Wait, che ha totalizzato un rating di 0.6 punti per 3.72 milioni di telespettatori; una replica di Mom, che è riuscita a toccare 0.5 punti di rating con 3.24 milioni di pubblico, un vecchio episodio di Superior Donuts – R che si è guadagnato un rating di 0.5 punti per 3.07 milioni di spettatori e una replica della passata stagione di Life in Pieces, che è riuscita a ritagliare 0.5 di rating per 2.98 milioni di persone. Al secondo posto abbiamo la NBC con la trasmissione di una puntata inedita della sua nuova serie Midnight, Texas, che ha radunato davanti ai piccoli schermi televisivi statunitensi 3.29 milioni di persone con un totale di 0.8 punti di rating. Infine, al terzo ed ultimo posto, troviamo ancora una volta The CW con la messa in onda di una replica di Supergirl, arrivata ad un rating di 0.2 punti per 1.02 milioni di telespettatori e Hooten & the Lady, che ha raggiunto un totale di 0.2 punti di rating per 0.91 milioni di spettatori.