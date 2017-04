Ascolti Serie TV Usa 31 marzo: il finale di Sleepy Hollow in fondo agli ascolti

Un nuovo mese è iniziato e mentre ci prepariamo ad assistere ai primi finali di stagione delle varie serie televisive, arrivano anche questa mattina i dati degli ascolti registrati dalle agenzie di rating. Nella serata di venerdì 31 marzo, in prima posizione è arrivato il network, mentre la retesi è posizionata ancora una volta in fondo.

A primeggiare sopra tutte le altre serie, infatti, ritroviamo ancora una volta Blue Bloods della CBS con un rating di 1.0, corrispondente a 8.65 milioni di telespettatori e MacGyver, che è riuscito a ritagliarsi 0.9 punti di rating con un pubblico di 6.7 milioni. Al secondo posto della classifica si è piazzata la rete NBC con la messa in onda del finale di stagione di Grimm, arrivato a 0.9 di rating per 4.31 milioni di persone. La terza posizione, invece, ha visto Last Man Standing, che è riuscita a raccogliere davanti al televisore un pubblico di 6.02 milioni di telespettatori per 1.0 punti di rating e Dr. Ken, che ha toccato un rating di 0.7 per 4.1 milioni di spettatori. Uno scalino più in basso abbiamo la FOX con Rosewood, arrivata a 0.5 di rating per 2.51 milioni di telespettatori, che supera il finale di Sleepy Hollow, arrivato ad un rating di 0.5 punti, per 1.76 milioni di spettatori. Infine, la quinta ed ultima posizione è stata occupata dalla rete The CW, che ha mandato in onda The Originals, riuscendo ad accaparrarsi un rating di 0.4 punti con 1.04 milioni di pubblico e Reign, che si posiziona per ultima con soli 0.2 punti di rating e 0.73 milioni di spettatori.