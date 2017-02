Ascolti Serie TV Usa 4-5 febbraio: il Super Bowl domina il weekend

Come tutti i martedì mattina, arrivano puntuali i risultati degli audience raggiunti dalle serie televisive trasmesse sui network americani nel corso delle serate del weekend. Anche in questo fine settimana, è stata la retea dominare gli ascolti per quanto riguarda le serie, mentre il vincitore assoluto è senza ombra di dubbio il Super Bowl.

La sera di sabato, infatti, ha visto la messa in onda di due sole serie, entrambe trasmesse sulla CBS, ovvero una replica di NCIS, che ha totalizzato 0.4 punti di rating, corrispondenti a 3.78 milioni di telespettatori e Ransom, vista da 2.86 spettatori raggiungendo anch'essa un rating di 0.4.

Come tutti saprete, poi, durante la serata di domenica 5 febbraio è andato in onda il Super Bowl, uno degli eventi sportivi più famosi e seguiti del mondo. Questo evento, ovviamente, ha catturato la stragrande maggioranza degli ascolti, arrivando al totale stratosferico di 111.3 milioni di persone con un rating di 33.8 punti. Nel corso della sera, però, la CBS ha anche mandato in onda delle repliche: quella di NCIS, che ha raggiunto 0.3 di rating per 2.89 milioni di telespettatori; quella di NCIS: Los Angeles, che si è ritagliata un rating di 0.5 punti, con 3.60 milioni di spettatori e quella di NCIS: New Orleans, che con un pubblico di 3.22 milioni di persone è riuscita ad accaparrarsi 0.4 punti di rating.