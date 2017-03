Ascolti Serie TV Usa 4-5 marzo: premiere e ritorni senza boom di audience

Come tutti i martedì mattina, le agenzie di rating hanno da poco rivelato i risultati degli ascolti che sono riusciti ad ottenere i vari network americani grazie alla messa in onda delle loro serie nel corso del weekend, che ha visto la reteancora una volta in cima mente laoccupa solamente l'ultima posizione

Nel corso della serata di sabato a radunare più pubblico è stata la NBC con la messa in onda di una replica di Chicago Justice, arrivata a 0.6 di rating per 3.43 milioni di telespettatori, seguita da una replica di Chicago PD, che ha totalizzato 0.5 di rating per 2.76 milioni di spettatori e una di Chicago Fire, vista da 2.11 milioni di persone con un rating di 0.4 punti. Al secondo posto abbiamo la CBS con Ransom, arrivata a 0.5 di rating per 3.2 milioni di pubblico, mentre al terzo ritroviamo la FOX con una replica di APB, che ha raggiunto un rating di 0.2 e 0.98 milioni di persone e 24: Legacy, che è riuscita a raccogliere solo 0.2 punti di rating con 0.72 milioni di telespettatori.

Domenica sera al primo posto abbiamo la CBS con la trasmissione di NCIS: Los Angeles, che ha totalizzato un rating di 1.2 punti per 9.32 milioni di telespettatori, Madam Secretary, arrivata a 0.8 di rating per 7.36 milioni di spettatori e Elementary, che ha raccolto un pubblico di 4.25 milioni di pubblico con 0.6 punti di rating. Uno scalino più in basso abbiamo la NBC con Chicago Justice, arrivata ad un rating di 1.4 e 7.28 milioni di persone, seguita dalla premiere di Shades of Blue, che si è ritagliata un rating di 1.0 punti per 5.23 milioni di telespettatori. Subito dopo troviamo la ABC con il ritorno di Once Upon a Time, visto da 3.02 milioni di spettatori per un rating di 0.9 e la premiere di Time After Time, arrivata a 0.6 di rating con 2.53 milioni di pubblico. Infine, al quarto ed ultimo posto si è piazzata la FOX con I Simpsons, che hanno toccato 1.1 di rating per 2.62 milioni di telespettatori, I Griffin, che si sono guadagnati un rating di 1.2 per 2.45 milioni di spettatori, la premiere di Making History, che ha raccolto un pubblico di 0.9 di rating e 2.19 milioni di persone, The Last Man on Earth, arrivata ad un rating di 1.0 per 2.16 milioni di telespettatori e Bob's Burgers, vista da 1.79 milioni di spettatori per un rating di 0.8.