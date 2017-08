Ascolti Serie TV Usa 5-6 agosto: 'Bob's Burgers' di nuovo in fondo

Gli ascolti delle serie televisive trasmesse nel corso delle due serate del weekend, come tutte le mattine del martedì, sono stati da poco pubblicati in rete da parte delle agenzie di rating. Anche per il fine settimana appena passato è laa guadagnarsi il primo posto in classifica, mentre lasi posiziona ancora una volta in fondo.

La serata di sabato ha visto in prima posizione la rete NBC con la messa in onda di una puntata dalla passata stagione di Law & Order: SVU, che ha radunato davanti ai piccoli schermi a stelle e strisce un totale di 2.59 milioni di telespettatori, arrivando a 0.5 punti di rating. Subito dopo, al secondo posto, troviamo la CBS con la trasmissione di Doubt, che ha totalizzato un rating di 0.2 punti, corrispondenti a 2 milioni di spettatori.

Nel corso della serata di domenica, invece, il primo posto viene occupato dalla CBS con la messa in onda di una puntata della stagione da poco conclusa di NCIS: Los Angeles, che si è ritagliata un rating di 0.4 punti per un pubblico di 3.08 milioni di persone totali. Infine, al secondo ed ultimo posto per gli ascolti raggiunti grazie alle serie televisive, abbiamo la FOX con la trasmissione di una replica di Bob's Burgers, che è riuscita a guadagnare solamente un rating di 0.3 punti, arrivando a 0.87 milioni di telespettatori.